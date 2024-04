El dolor ya parece lejano. Las cicatrices de los hechos de violencia de los que fue víctima Lady Guillén aún están en el alma, pero día a día trabaja para borrarlas; y en ese proceso su hija Victoria juega un papel protagónico. “Victoria me he cambiado la vida; literalmente, me ha vuelto a renacer. Ha hecho que realmente exista el ave fénix en mi vida”, cuenta en entrevista a OJO la conductora de “Dilo Fuerte”.

Lady Guillén reconoce que después de 14 años desde que fue víctima de violencia por parte de su pareja de entonces, que hoy cumple prisión, ella continúa su proceso de sanación con terapias psicológicas. “Eso ha permitido que sea la mujer que soy en este momento, créeme que sin eso (la orientación psicológica) no hubiera podido levantarme de ninguna cama con una depresión crónica”, recuerda la conductora de Panamericana Televisión.

La pequeña Victoria, de 5 años, fruto del amor con su actual pareja y compañero de vida, Christiam Uribe, llega a su vida en un momento crucial. “Le pongo Victoria por mi mamá que falleció. Mi mamá se llamaba Victoria Antonia López Villavicencio y tres días antes que falleciera le dije a mi mamá que estaba embarazada”, cuenta Lady.

“Para mí (mi hija) era una victoria de lucha, una victoria de sostenerme en mi hija después de haber pasado todo el episodio de violencia y haber perdido mi soporte más fuerte en mi vida, que era mi madre”, comenta a corazón abierto Lady.

Dos sueños: la casa y el libro

Después de todo lo vivido, Lady siente el deseo y la necesidad de hacer algo para ayudar a otras mujeres que han pasado por lo mismo que ella.

“Quiero hacer una casa de ayuda a la mujer. Va a ser para mí el cierre de un ciclo importante en mi vida, de un pasado que terminó con una lucha constante, con mucha persistencia, con un proceso muy largo. Esa etapa, ese sueño que tengo de que se realice esta casa de ayuda es para cerrar este ciclo, para poder sanarme espiritualmente en todo sentido”, cuenta Lady con mucha ilusión.

Este espacio de ayuda para las mujeres víctimas de violencia se llamaría Casa Victoria y Esperanza, y serviría para bridar apoyo y ayuda psicológica durante las primeras 24 horas a las víctimas de violencia cuando decidan salir a buscar ayuda.

“Quiero que las mujeres víctimas de violencia tengan una puerta donde ellas puedan parar y tocarla al primer momento que decidan huir de la casa donde son violentadas. Darle los primeros minutos, las primeras horas, que son importantísimas basado en mi experiencia, de que alguien te dé la mano, no te la suelte, y te entregue a quien realmente te tiene que cuidar y proteger, que es tu familia, que es algo que yo sentí, lo que yo pasé”, explica Lady.

Entre sus planes también está escribir un libro con sus vivencias, que sirva de guía y ayuda a quienes pasan o han pasado por este dolor de la violencia física. “Quiero hacer un libro de toda mi vida, con consejos importantes. Un testimonio de autoayuda”, explica Lady.

La propuesta de esta publicación llegó hace 6 años, pero Lady sentía que no era el momento. “Quería terminar la carrera para poder ejecutar el libro, terminar el juicio para dar un mensaje mucho más contundente a la mujer cuando lea el libro”. Ahora ya tiene algunos avances y pronto tendrá novedades al respecto.

Sobre el matrimonio, Lady se ríe cuando le preguntamos que ya es hora que Christiam fije la fecha, pues ya lleva tres con el anillo de compromiso. “Cuando lo vean a Christiam acérquense y pregúntenle: ‘Oye, cuándo es el matri’. Hagan presión ustedes”, ser ríe.

“Mira, nosotros ni siquiera hemos bautizado a Victoria. Y de verdad tengo que bautizarla ya, no quiero que sea muy grande. Queremos hacerlo a fin de año el bautizo y aprovechar para casarnos”.

Lady Guillén lleva tres años bajo la conducción del programa “Dilo fuerte” que se emite de lunes a viernes a las 3 p.m. por Panamericana Televisión.