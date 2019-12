Lady Guillén, Abogada y conductora

¿Qué recuerdas de tu infancia? Fue un poco tranquila, pero entretenida. Yo paraba en la casa y en el colegio, siempre de la mano de mi mamá (su abuela Victoria). Nunca me separaba de ella, ni siquiera cuando se iba al trabajo.

¿Qué particularidades tenías cuando eras niña?

Me gustaba mucho el deporte. No he sido traviesa, porque a mi corta edad era muy madura y asumí roles que no entendía. Tuve que cuidar a mis cinco hermanos porque no me crié con mis padres, sino con mi abuela, quien hizo la labor de padre y madre.

¿Cómo viviste la adolescencia?

Ha sido un poco complicada y la que más me ha marcado. A esa edad ya tienes uso de razón, pides explicaciones a tu abuela de dónde están tus padres. Hasta los 15 años fui rebelde y cuando acabé el colegio, me vine a Lima a trabajar. Fue duro porque dormía en el piso, no tenía nada, solo un cuarto alquilado.

¿Cómo definirías a tu familia?

En estos momentos estamos más unidos que antes. Hemos pasado por mucho y desde que mi mamá (abuelita) se fue al cielo, pudimos entender mejor las cosas.

¿Y cómo es la familia que tienes con tu pareja, Christiam Uribe?

Amo a mi familia, adoro a mi hija y a mi esposo. Con la familia que tengo he reconstruido mi vida. Victoria ha hecho algo maravilloso que nadie ha podido hacer: que me perdone a mí misma y perdone a mi familia.

¿Qué fue lo más duro que te tocó vivir?

Considero que lo que pasé (la violencia física a cargo de su expareja) me ayudó a enfrentarme a la sociedad. Ahora me pongo a pensar en mi hija y quiero darle el mejor ejemplo. Me da un poco de temor cuando se entere por internet lo que viví y me pregunte. Espero prepararme para ese momento crucial.

¿Por qué te criaste con tu abuela?

Ella asumió el rol que no pidió, lo recibió de corazón y con mucha responsabilidad hasta el final de sus días. Mi mamá no me crió porque se fue a trabajar. No la justifico, pero no soy nadie para juzgarla. Ahora estoy en un momento de reconciliación, pero gracias a mi abuela aprendí los valores y las buenas costumbres.

¿Qué significa para ti tu abuela?

Mi madre (abuela) se llama Victoria Antonia Muñoz Villavicencio, pero de cariño le decía Esperanza. La imagen que tengo de ella es de una mujer que nunca se dejó vencer, siempre me decía que saldríamos adelante. Mi verdadera madre se llama Leonor Margort Guillén López y mi padre Jorge Luis Sotla, ahora me siento en paz con ambos.

¿Cómo cambió tu vida la maternidad?

Un montón. Desde que me enteré que esperaba a Victoria no podía creerlo, no lo aceptaba porque pasé por momentos de violencia, incluso yo estaba en tratamiento para poder ser madre. Yo no pensaba tener una vida con un hombre a mi costado y menos tener una familia. Yo recibí golpes en mi vientre y todo eso me hacía dudar. Incluso tuve amenaza de aborto, pero gracias a Dios pude dar a luz.