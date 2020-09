La expolicía Jossmery Toledo mostró en el programa “Magaly Medina TV La Firme” un video que se grabó tras la discusión que tuvieron luego de que él volviera a su departamento luego de estar con Shirley Arica.

En el video, Jossmery Toledo se enfoca los moretones, mientras Jean Deza está echado en su misma cama, sin querer salir y haciéndose el dormido.

“Él se echa a dormir porque yo quería que se vaya del dormitorio. Él fingía que estaba durmiendo porque recién habíamos discutido”, contó la expolicía.

Durante la entrevista, Jossmery Toledo reveló que ya antes habían discutido y ella ya había pensado en irse, pero esperaba que él pagara el departamento pues está a su nombre.

“Ya anteriormente lo quise hacer, hace dos semanas, cuando ya sospechaba que se veía con Shirley. Él buscaba cualquier excusa y eso es lo que hice, agarré mis cosas, discutimos, no sé a dónde se fue ese día (hace dos semanas) y puse todas mis cosas en un cuarto. Yo me fui donde una amiga y él hace una fiesta, donde me destruyó mi departamento”, reveló.

