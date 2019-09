Karla Tarazona ha hablado en varias oportunidades sobre la violencia física y psicólogica que sufrió cuando mantenía una relación con Leonard León. Sin embargo, esta vez decidió avalar su testimonio con el polígrafo de ‘El valor de la verdad’.

Por primera vez, la presentadora contó qué es lo que le decía a sus compañeros de televisión al verla llegar con moretones en el rostro, producto de los golpes que le propinaba el cumbiambero y padre de sus dos hijos mayores.

"Llegaba maquillada, mis compañeros lo veían, tenía amigas que me decían por qué permites eso y yo siempre negaba. Primero era 'me caí', 'tuve un accidente', ' me caí de la escalera', 'me golpee', primero me creían", confesó.

Tarazona también indicó que lo denunció en su momento, pero cuando retomó la relación decidió retirar la demanda, algo de que se arrepiente hasta el día de hoy. “Sí lo denuncié en la comisaría de Maranga por maltrato físico y psicológico, no lo vi por un tiempo y luego retomé la relación, y dejé todo. Es la peor decisión que uno puede tomar, hice un oficio diciendo que ‘ya no continuaba con el tema’, creyendo que él iba a cambiar”, manifestó.

“Tenía un sentimiento de pena, por no querer mancharle la carrera, estaba aislada de mi propia familia”, agregó Karla Tarazona con la voz entrecortada.