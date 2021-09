La modelo Lesly Castillo confirmó que dará a luz en Estados Unidos y reveló los tres nombres que tiene contemplados para su segunda hija.

En declaraciones para el programa “Magaly TV la firme”, Lesly Castillo mostró detalles de la sesión de fotos que realizó en Nueva Jersey, ciudad en la que se encuentra con su esposo y su familia.

“Lo he hecho con mucho cariño, los vestuarios no son de aquí, son de otro país, me averigüé quién era la mejor fotógrafa de New Jersey y yo creo que lo importante es que trabajé con gente profesional y espero que les guste”, dijo Lesly Castillo.

Asimismo, la modelo arequipeña contó que tiene tres nombres contemplados para la hermana de la pequeña Charlotte: Kiara, Kendall y Evangeline.

“Estoy todavía entre tres nombres. Estoy entre Kendall, Kiara y Evangeline, bueno, uno de esos tres nombres va a quedar”, reveló Lesly Castillo.

La expareja de Mauricio Diez Canseco reveló que dará a luz en Nueva York en el mes de octubre.

Lesly Castillo en Magaly - diario OJO

Fuente: ATV

TE PUEDE INTERESAR