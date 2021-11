La violencia sigue ganando terreno en la capital de Colombia, Bogotá; y una de sus más recientes víctimas fue el actor Luis Soler, recordado por sus participaciones en grandes producciones como “Sin senos no hay paraíso” o “Tu voz estéreo”. El intérprete sufrió un asalto en una calle capitalina la noche del pasado 29 de octubre y como consecuencia, hoy lucha por salvar su vista.

Luis Soler contó los detalles del impactante momento durante una entrevista con el programa “La red”, donde narró detalles el incidente en el que los autores le lanzaron una sustancia química en los ojos para robarle sus pertenencias.

El actor recordó que los hechos ocurrieron mientras estaba parado sobre la carrera 13 con calle 60 esperando un taxi, alrededor de las 11:30 de la noche. En ese momento, que dos personas se acercan con intenciones de hacerle daño y siente que le echan un líquido en los ojos. Es en ese momento que pierde la visión y los hampones aprovechan para despojarle de todo lo que traía consigo.

Luis Soler actuando en "Sin senos no hay paraíso" (Foto: Caracol TV)

LUIS SOLER FUE ATACADO CON ÁCIDO

En el diálogo Soler señala que “se me acercan dos personas y siento que me echan un líquido en los ojos. Se empiezan a apagar, a cerrarse y no los puedo abrir”. Acto seguido lo tumbaron al piso para quitarle el celular y los 70 mil que llevaba en ese momento. Según recuerda, fueron tres los atacantes: un hombre y dos mujeres trans.

Después del hecho, el actor decidió hacer la denuncia, aunque no recibió ayuda por parte de las autoridades.

“Tocaba esperar para hacer la denuncia porque en ese momento no se podía; que tocaba esperar para realizar el proceso… Parece que hubiera como un complot incluso, porque alcancé a escuchar que una transexual habló con uno de los policías y dijo ‘usted tiene mi número, cualquier cosa me llama’”, contó lo que vivió en la comisaría de la zona.

“Incluso esa misma persona fue la que le dijo al uniformado ‘yo le eché fue un gas lacrimógeno, entonces eso con agüita se le quita y no hay ningún inconveniente”, dijo Soler quien en ese momento estaba con los párpados completamente pegados.

Debido a situación, el intérprete colombiano acudió a un centro asistencial. “Fui por urgencias y me dijeron que no era nada grave. Una enfermera medio me revisó y dijo que era conjuntivitis y que esa no era una urgencia”, indicó

Pese a que en todo momento le dijeron que no era nada grave, dos días después del asalto, el actor fue revisado por un oftalmólogo y le diagnosticó una lesión ocular grave. Posteriormente, fue operado.

“Estuve cuatro días hospitalizado, me quitaron el injerto de membranas, me revisaron; infortunadamente el ojo derecho es el más afectado y posiblemente me hagan un trasplante de córnea”, relató Soler.

Finalmente, dijo que este lamentable hecho lo deje sin trabajo, pues no sabe si después de todo podrá continuar con su carrera actoral. Sumado a eso, es cabeza de su hogar y no puede velar por los suyos.