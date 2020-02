En medio de la polémica con Melissa Klug, Doña Charo defendió a su amiga Yahaira Plasencia.

“Yo salgo con quien quiero, nadie me va a elegir las amistades y menos la señora. Siempre andaré del brazo con ella cuantas veces yo quiera. Por supuesto que sí (me llevo bien con ella) Por qué me voy a llevar mal con ella, yo me llevo bien con quien se merece”, contó la madre de Jefferson Farfán a Día D.

Sin embargo, no aclaró qué tipo de relación tiene su hijo con la salsera.

Aclaró que sus nietos no fueron al avant premiere de la película de Jefferson Farfán porque Melissa Klug se opuso ya que sabía que iría la ‘reina del totó’.

“Si va esa mujer, yo no voy a mandar a mis hijos”, le habría dicho la chalaca a la abogada.

“Mi hijo me llamó y le dije que ella no nos va a manejar la vida. Si ella quiere mandar a sus hijos que los mande, si no, piña”, declaró Doña Charo.

Para la mamá de Jefferson, Melissa Klug tendría una fijación con la salsera, pues incluso quería ver el estreno de la película para ver si salía Yahaira.

“Duerme, sueña con Yahaira, creo”, agregó.