Magaly desconoce carrera musical de Jair Mendoza: “No hace nada, ¿no?”

Magaly Medina respondió con todo al cantante Jair Mendoza quien opinó sobre los comentarios de la popular ‘Urraca’ sobre el desempeño de la salsera Yahaira Plasencia en la conducción del programa de televisión ‘Al Sexto Día’.

La presentadora de ‘Magaly Tv La Firme’ contó toda su historia profesional en el periodismo, desde sus inicios en la prensa hasta su llegada a la televisión.

“Tenía años en el periodismo escrito. Me había ensuciado los zapatos como reportera en el Diario Correo de Lima, en el Diario Ojo de Lima. (...) Empecé desde columnista, una columnista pequeñita en la revista Oiga hasta terminar siendo la jefa de toda una sección con 8 páginas a 10 páginas semanales que yo escribía sola”, enfatizó la ‘Urraca’.

“Me va a venir a decir que porque yo le critico a su exnoviecita, ¿no tengo la capacidad para hacerlo?”, cuestionó.

Asi mismo se mostró ofendida que comparen su carrera en la televisión con la de Plasencia y recalcó que cuando ella empezó en televisión “tenía toda una carrera en el mundo periodístico”. También tildó a Yahaira como “una cantante frustrada” y que no aprovechó cuando el exfutbolista Jefferson Farfán “le puso su orquesta”. “Después sabemos todo lo que ha pasado, por mucho que Sergio George la tomara bajo su cargo y fuera su productor musical, no pasó nada”, aseveró.

“¿Está diciendo que en 30 años yo aprendí recién? Ay, por favor. Qué vergüenza me da escuchar declaraciones de estos carga carteras. Porque este chiquito pobrecito también. No hace nada, ¿no?¿Tiene algún nombre en el mundo de la música?”, concluyó.

¿Qué dijo Jair Mendoza?

El cantante salsero conversó con las cámaras de Panamericana para defender a su expareja de las críticas de Medina.

“Todos empezamos de algo. Todos empezamos desde cero. Nadie nace sabiendo, mucho menos en el mundo de la televisión. Hay mucha gente que no ha estudiado la carrera y que lo hace extraordinario. Entonces, no puedes salir a criticar a alguien que lo intenta. Críticala si lo intenta durante 20 años y sigue haciéndolo mal, pero si recién está empezando a intentar algo, no lo critiques”, afirmó el cantante.