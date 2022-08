La ‘urraca’ se llenó la boca de flores para hablar de los artistas internacionales que estuvieron en el aniversario de Arequipa, pero criticó que hayan elegido a ‘Jota Benz’ como telonero, cuando hay “verdaderos talentos” peruanos que podrían haberlo hecho.

Según Magaly, los arequipeños estuvieron de pie cantando y bailando las canciones de ‘J Balvin’ y Dany Ocean, pero se sentaron sin hacer más que mirar, cuando llegó ‘Jota Benz’: “Cuando vino Jota Benz, la gente se aplastó, se sentó porque no lo conoce nadie”.

Pero la crítica no iría solo para su popularidad como cantante, también fue por su forma de cantar: “Además, ni se le entendía lo que cantaba, yo no sé si se le enredaba la lengua” y agregó que el estilo del novio de Angie Arizaga, no le gusta nada: “A mí su estilo no logra gustarme, ninguna de las canciones que he escuchado han pegado”.

