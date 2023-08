Fuertes declaraciones. Magaly Medina no se calló nada y arremetió contra Brunella Horna, quien recientemente ha confirmado sus cinco meses de embarazo, fruto de su matrimonio con Richard Acuña.

Y es que la conductora tildó de “muy rápida” la forma en la que la modelo se embarazó del excongresista. “Ella que decía que no estaba pensando en boda... Se casó y se embarazó al toque. Se casó los primeros días de enero y sale embarazada en febrero. Como que muy sospechoso, ¿no? ”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ no dudó en enviarle un consejito a la joven empresaria para que “aproveche” la gran oportunidad que tiene al ahora darle un hijo a uno de los Acuña.

“¿Qué creen? ¿Que el embarazo la volvió más inteligente? No, tampoco pasa así (...) Vieron cómo esta chiquita se casó y al toque se embarazó, en una, nada que esperar, a ver cómo nos va con la convivencia, no, no... Que aproveche mientras le dure”, expresó la figura de ATV.

TE PUEDE INTERESAR