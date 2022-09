El programa ‘Magaly TV La Firme’, anunció un ampay de la cantante Giuliana Rengifo, con un “notario casado”, tal y como Alfredo Zambrano, quien es el actual esposo de la ‘urraca’. La promoción del ampay hizo que muchos seguidores de la farándula peruana se pregunten si Magaly Medina sería capaz de delatar a su pareja y ella respondió en redes sociales.

No es la primera vez que la cantante de cumbia es relacionada con el esposo de Magaly Medina, por ese motivo, ella decidió recordar lo que dijo meses atrás sobre lo que haría al descubrir una infidelidad de su esposo: “Yo seré la primera en mandar a mis investigadores a hacerlo y la primera en sacarlo y la primera en decirlo, porque soy una figura pública y el día que mi marido me saque la vuelta, me voy a enterar así”.

En esa oportunidad, la ‘urraca’ aprovechó para ponerle las cosas claras al notario Alfredo Zambrano: “De la misma manera como trato las infidelidades de otros, trataré en caso de que me toque a mí y eso mi marido lo tiene clarísimo”.

