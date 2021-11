Una de las escenas más recordadas de la telenovela “María la del barrio” y que se hizo muy famosa con el pasar de los años es la que protagonizaron Itati Cantoral quien interpretó a Soraya Montenegro junto a Yulianna Peniche que tenía el papel de Alicia Montalbán. Detrás de esta gran actuación hubo algunas anécdotas que la mayoría de personas desconoce.

Precisamente, una de las protagonistas de la escena denominada “La maldita lisiada”, es la propia Yulianna Peniche, quien reveló las consecuencias que tuvo dicha actuación con su colega y reconocida actriz, Itati Cantoral.

Cabe precisar que Yulianna Peniche interpretó a Alicia Montalbán cuyo padre -en la ficción- falleció y se quedó a cargo de su madrastra, Soraya. Con el tiempo Soraya Montenegro trata de conquistar a “Nandito”, el hijo de Fernando de la Vega, quien se hace muy amigo de Alicia, una adolescente en silla de ruedas. Por ello, la villana de la telenovela le puso ‘la maldita lisiada’.

Alicia era la hijastra de Soraya Montenegro y en la telenovela sufría de agresiones físicas y psicológicas.

En una de las escenas, “Nandito” se besa con Alicia, lo que origina la furia de Soraya quien forcejea con la joven y termina dándole una gran cachetada.

YULIANNA PENICHE TERMINÓ CON EL LABIO ROTO EN LA ESCENA DE “LA MALDITA LISIADA”

La fama de la actriz Itatí Cantoral creció mucho con su participación en la telenovela “María la del barrio”, donde interpretó a la villana Soraya. Ella protagonizó una escena que sería recordada en el tiempo y que incluso ha sido recreada por varios programas humorísticos.

En dicha producción de Televisa también resalta el nombre de Yulianna Peniche quien, a pesar que ya pasaron 25 años de la realización del drama mexicano, aún recuerda cómo fueron las grabaciones de esa escena tan popular.

Antes de golpear a todos, Soraya Montenegro le reclama a Alicia y la insulta por enamorarse de Nandito.

En ese sentido, la actriz recordó en el programa De noche con Yordi Rosado, como eran las escenas con Soraya Montenegro quien le propinaba golpes a Alicia.

“Me dio mis cates (golpes) bien dados (…) Hay que cuidar al compañero, pero a veces uno se pone intenso y sí hay golpes de verdad, pero no pasa nada porque todos somos profesionales y, a parte, yo amo a Itatí”, expresó.

Pero la famosa escena, en una oportunidad, trajo como consecuencia que la actriz Yulianna Peniche sufriera la rotura de labio debido a los golpes. Esto ocurrió -según dijo- debido a que ella tenía un tratamiento de ortodoncia e Itatí tenía que pegarle en la boca.

“No sé si se acuerde Itatí, pero en una escena, sin querer, me rompió tantito los labios porque yo tenía brackets, entonces me pegó con una llave, me tenía que enseñar, sin querer se me abrió y yo súper profesional, no corté la escena con todo y que sentía hinchados los labios, y no pasó nada”, aseguró Peniche.

¿CÓMO ERA LA RELACIÓN DE ITATI CANTORAL Y YULIANNA PENICHE?

Asimismo, Yulianna Peniche señaló que luego de una escena intensa, las cuales fueron muchas como parte de las grabaciones y ensayos, Itati Cantoral siempre se preocupaba por ella.

“Mi amor, ¿estás bien?’ al corte, siempre trataba de cuidarme aunque me pegara fuerte”, sostuvo.

El papel antagónico cayó sobre Itatí Cantoral e inmortalizó el personaje de Soraya Montenegro y pasó a la historia de la televisión con la escena de la maldita lisiada.

TELENOVELA “MARÍA LA DEL BARRIO”

La telenovela “María, la del barrio” es una telenovela mexicana, producida por Televisa, la cual se basó en la novela “Los ricos también lloran” (1979). Estuvo protagonizada por Thalía y Fernando Colunga, con la participación antagónica de Itatí Cantoral.

Fue estrenada en octubre de 1995 y es recordado como uno de los melodramas mexicanos más populares, que hizo dar un gran salto a la fama a sus actores.

Contó con las actuaciones estelares de Ludwika Paleta, Osvaldo Benavides, Ana Patricia Rojo, Yuliana Peniche y los primeros actores Irán Eory, Ricardo Blume, Meche Barba, Carmen Salinas y Ariadna Welter.