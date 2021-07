Pocos días después de anunciar que se convertirá en madre, Maricarmen Marín dio detalles de su embarazo tras cumplir los cuatro meses de gestación.

A través de Instagram, Maricarmen Marín contó que por el momento no ha sufrido ninguno de los síntomas que se suelen presentar en las primeras semanas del embarazo.

“Los #4meses más emocionantes de mi vida, hijita quiero decirte que te estás portando excelente, no he tenido ningún síntoma complicado, estoy durmiendo muy bien, no tengo antojos, sigo en mi mismo peso”, explicó la conductora de “Mujeres al mando”.

Maricarmen Marín reveló que tanto ella como su pareja, Sebastián Martins, se emocionan al acudir a las ecografías:

“No sabes las caras que ponemos tu papá y yo cada vez que te vemos en las ecografías, te das mil volteretas, levantas tu manito, sacas la lengua”.

La presentadora de televisión señaló que está ilusionada con sentir los movimientos de su bebé en las próximas semanas.

“Me han dicho que en la semana 20 ya empezaré a sentir tus movimientos…. mamis cuéntenme en qué semana empezaron a sentir los movimientos de sus bebés y cuando la pancita salió a la Luz”, escribió en Instagram.

