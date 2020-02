El cantante norteamericano Adam Levine, de la banda Maroon 5, está en el ojo de la tormenta luego de su presentación en Viña del Mar, el cual ha desatado todo tipo de comentarios.

Adam Levine y el grupo se negaron a interactuar con los presentadores del festival y mucho menos a recibir las gaviotas, es decir, los trofeos por participar y que otorga el mismo público.

El cantante de "She will be love" salió furioso del escenario y despotricando contra la organización. De inmediato, las imágenes se viralizaron en el vecino país y los chilenos estan más que enojados por la actitud del intérprete.

Adam Levine se disculpó con los chilenos por tal desaire y aseguró que tuvo fallas en su audio por lo que no pudo esconder su malestar por todo lo que pasaba.

Sin embargo, se ha vuelto a filtrar un video donde Adam Levine tiene desafortunados calificativos contra los chilenos.

“Fucking town (ciudad de m...) assholes (imbéciles)", se le oye decir al cantante de Maroon 5 que tiene programado para hoy un concierto en Chile.

