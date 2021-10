La actriz Melissa Paredes reapareció este viernes 29 de octubre en “América Hoy” y arremetió contra su aun esposo, Rodrigo ‘Gato’ Cuba, por denunciarla por abandono de hogar.

Y aunque días atrás Melissa Paredes aseguró que seguían viviendo juntos porque tenían una excelente relación, esta vez dijo todo lo contrario: “Antes de este ampay era insostenible ya esa relación, era extraña por así decirlo, y después de eso la cosa se tornó peor, como sabrán”.

Según la actriz, a Rodrigo Cuba le gusta “victimizarse”: “Cuando nosotros decidimos separarnos, que según él no sabía, según es lo que dice a la prensa y al público en sí porque creo que le gusta el papel de víctima, nosotros habíamos quedado en ir con una ayuda psicológica como padres para que la separación para Mia sea sana, saludable y no lo que se está dando hoy en día lamentablemente en televisión”.

“Yo ya estoy harta porque no es lo que quería para mi hija, no es lo que acordé con él y él está incumpliendo en todo”, manifestó Melissa Paredes.

Por si fuera poco, la actriz aseguró que al futbolista no le importa el bienestar de su hija: “Rodrigo no quiere acceder porque a él no le importa realmente su hija, lo único que le importaba en ese momento era tenerme ahí en la casa, punto”.

Fuente: América Televisión

