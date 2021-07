El cantante Luis Miguel no solo tendrá que enfrentar la demanda que su exmánager, José Pérez, interpuso en su contra. Esta vez, otro exempleado de ‘El sol de México’ también impulsó una denuncia legal por presunto despido injustificado.

Se trata de Javier Francisco Guatemala, quien cuidó durante 28 años la casa de Acapulco (México) del cantante. El señor reveló que Luis Miguel lo despidió en el año 2012 y sin pago.

Por esta razón, el abogado de Guatemala interpuso una demanda por despido injustificado y reclamó una indemnización que ya acumula diez años de salario.

“Realmente se siente la frustración de haber trabajado toda tu vida y creo que todos trabajamos por algo”, contó.

De acuerdo al programa Suelta la sopa, se trata de una demanda por un millón de dólares.

“La demanda es porque después de 2012, cuando él se fue, perdimos comunicación, contacto, y ya de ahí me contactó con su secretario personal, el señor Joe Madera, y ya no me empezaba a llegar normalmente el dinero. Entonces empezamos ahí con carencias, me cortaron la luz, a los empleados (de la mansión) les debía siete, ocho meses ya”, explicó el exempleado de Luis Miguel.

Cabe resaltar que la mansión de Acapulco fue tan importante en la vida de Luis Miguel que también fue incluida en Luis Miguel: la serie. Es ahí donde el cantante habría llevado a sus exparejas Mariah Carey y Aracely Arámbula.

De otro lado, Guatemala reveló que no sabe dónde se encuentra Luis Miguel en la actualidad: “Realmente no es posible comprobarlo, porque ahorita está en Acapulco, al rato está en Miami, se mueve mucho…”.

“Le diría que siga siendo el mismo caballero que ha sido siempre y que se acuerde de la fidelidad, que siempre estuvimos ahí y que hasta la fecha nunca había tomado un micrófono. No estamos diciendo nada malo de él, que lo llevemos a feliz término, como un caballero”, finalizó.

