Luego de que Kevin Blow “sugiriera” en el programa “Magaly TV La Firme” una supuesta infidelidad de Micheille Soifer con Jefferson Farfán, la participante de “El artista del año” decidió tomar medidas legales en contra de su expareja.

Así lo dio a conocer a la prensa, no sin antes señalar que esta situación le mortifica. “Yo no me sentaría en un programa para hablar de mi pareja y menos para contar cosas que no se ajustan a la verdad. Lamento esta situación, pero ya decidí que mis abogados inicien acciones legales contra esta persona. Siento lástima y pena no por (él) sino por sus hijas, pero voy a llegar hasta las últimas consecuencias porque no voy a permitir que nadie más diga una mentira sobre mí”, señaló Soifer, quien estuvo invitada junto con su “amigo”, Giuseppe Benignini, en el programa “El show después del show”.

Le pone la cruz

De otro lado, la ex “guerrera” usó sus redes sociales para mandarle un mensaje al dominicano. A través de su cuenta de Instagram, Micheille subió una historia con duras palabras.

“La diferencia entre tú y yo simplemente es que hablas de mí o lo que sea y la gente querrá saber, pero en cambio, tú mañana mismo puedes desaparecer y ni el perro va a ladrar por ti… Qué pena, ¿no? Dime soberbia, sí, pero tú eres nada”, atacó la cantante.

Esta respuesta fue provocada luego de que Kevin Blow asegurara que ella y la “Foquita” “se juntaron para verse en Larcomar”, además de asegurar que él fue testigo del coqueteo entre ambos. "El coqueteo yo lo vi, sí lo vi”.