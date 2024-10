El cantante Alberto J.C. Castillo, conocido como El Lord, innova la escena local, con el estreno de un nuevo videoclip “Morena Mía”, canción de Miguel Bosé, interpretando este éxito en fusión afroperuana, con landó y festejo.

El lanzamiento del candente video musical se realizará a través del canal de YouTube de El Lord, @acnlord, este viernes 25 de octubre a las 9 de la noche. La producción se centra en el baile como el lenguaje de la seducción entre El Lord y la sensual bailarina de Pamela Franco y tiktoker Andrea Maestre, quienes se bailan mutuamente haciendo pasos de sexy dance, lap dance y pole dance, en una moderna alcoba, sugestivamente iluminada con luces neón.

El Lord, quien también dirigió el videoclip, se inspiró en la propuesta escénica de Jugo de Tamarindo de Julio Andrade, dirigido por Percy Céspedez, y también en Versace on the floor de Bruno Mars. “Considero que el landó es el ritmo más sensual dentro del universo latino”, afirma el novel artista nacional.

La canción, idea original de El Lord, fue materializada por Renzo Dalí, un reconocido productor musical y multi instrumentista peruano. Además, el tema fue mezclado y masterizado en México por Ricardo Arteaga, quien ha cumplido esa misma tarea en series de Netflix y Amazon; y cuenta con la participación especial de Augusto Madueño, hermano de Pelo Madueño, en los coros de fuga de festejo.

El cantante cuenta con varios videoclips tributo a artistas internacionales como Alanis Morissette, Fito Paez, The Verve, Jarabe de Palo y Autocontrol. Asimismo, ha logrado pisar escenarios internacionales como vocalista de la banda mexicana The Funking Coctel, con temas propios como “Riesgo” y “Coctel”.

Para conocer más sobre los últimos lanzamientos de El Lord y sus fiestas temáticas de los noventa, visita todas sus redes sociales @acnlord.