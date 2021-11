La cantante Monique Pardo fue atendida de emergencia en la clínica Ricardo Palma luego de sufrir una descompensación en el cuerpo.

Según información de El Popular, familiares y amigos se preocuparon, sin embargo ella se viene recuperando satisfactoriamente y superando la situación.

Según la propia Monique Pardo, contó lo que le habría pasado. “Me dio un dolor horros de mi tórax, debido a las contusiones que tengo luego del accidente que sufrí en el programa de Gisela”.

Agregó que ahora está completamente dedicada a su recuperación y desea dejar de lado los problemas que tiene con la popular ‘Señito’. “Hoy he amanecido mejor que nunca. Me han traído flores, regalos, joyas, no pierdo admiradores”, agregó.

Finalmente, Monique Pardo contó que espera que pronto vuelva a los escenarios.

