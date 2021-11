¿De qué trata “My Universe”? La canción de BTS y Coldplay fue uno de los acontecimientos musical de 2021, porque se trataba de la unión de dos bandas reconocidas a nivel internacional. La colaboración fue bien celebrada por ARMY y los fanáticos de la banda liderada por Chris Martin. Pero pocos han entendido el mensaje que trae el tema, por lo que Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, junto a Martin, dieron sus puntos de vista sobre la composición.

“My Universe” (“Mi Universo”) fue lanzada el 24 de setiembre como parte del segundo sencillo del nuevo álbum de la agrupación británica, “Music of the Spheres”.

El tema ya venía dando de qué hablar, incluso antes de que se anunciara oficialmente. Los rumores de una colaboración entre las icónicas bandas dejó sorprendido a los fanáticos de todo el mundo.

Pero ya había algunas pistas previas al lanzamiento de la colaboración, como el cover que hizo BTS de la canción “Fix You” en un MTV Unplugged. También se supo que Martin hizo una entrevista a las celebridades del K-Pop. Por lo que la aparición de “My Universe” terminó siendo el máximo cumplimiento de la expectativa de los fans de ambas agrupaciones.

El primer reality en el que participaron los BTS fue “Rookie King”, un programa de variedades que se emitió en setiembre del 2013 (Foto: Jung Yeon-je / AFP)

¿QUÉ SE SABE DEL SIGNIFICADO DE “MY UNIVERSE” DE BTS Y COLDPLAY?

El significado de “My Universe”, la colaboración entre BTS y Coldplay, cambia de acuerdo a cada miembro de las bandas. Por ejemplo, V dijo que habla del acto de crear algo juntos. “Por esa razón Chris vino personalmente aquí y grabó con nosotros. Realmente me encantó el tema ‘no solos sino juntos’”, dijo en el documental “Coldplay X BTS Inside ‘My Universe’”.

Mientras que, para Suga y J-Hope, tiene más que ver con cómo la gente crea su propio universo. “Al final del día, está tratando de decir ‘Tú eres quien creó mi universo’”, explicó el segundo. Mientras que Suga señaló que es “el universo creado por ti y por mí. Está en la línea de los mensajes que hemos querido transmitir”.

Chris Martin, en tanto, se explayó más sobre de lo que trata “My Universe”. “La canción trata sobre cómo el poder del amor trasciende todas las cosas, las fronteras y las reglas, los géneros, la raza y toda sexualidad. (...) Sobre cómo nada realmente puede evitar que las personas se amen unas a otras”, indicó en el mencionado documental.

¿EN CUÁNTO ESTÁ VALORIZADO EL FAMOSO GRUPO SURCOREANO?

BTS vale más de 36 mil millones de dólares al año, según un estudio del Instituto de Investigación Hyundai, publicado en el South China Morning Post. Y es que la boyband es más que un grupo de K-pop para la economía de Corea del Sur pues representan mucho dinero para las grandes firmas de la industria musical.

La banda surcoreana hizo su fortuna a través de su música, ventas de álbumes, conciertos, mercadería y patrocinios. A pesar de cantar principalmente en coreano, BTS es uno de los grupos musicales más influyentes y populares en el mundo. Todo lo que tocan, parece convertirse en oro.

¿CUÁNTO CUESTA UN CONCIERTO PRIVADO DE BTS?

Si alguien desea contratarlos para un concierto privado o para su fiesta de cumpleaños debe tener en cuenta que el costo es elevado teniendo en cuenta que durante sus presentaciones en distintas partes del mundo los locales se llenan por completo.

Es así que según medios coreanos, en 2017, el grupo BTS tenía un costo de 900 millones de wones, lo que equivale a unos 800 mil dólares.

Pero el precio no quedó aquí, pues, poco después la cifra incrementaría a al billón de won; es decir, 929 mil dólares, aunque debido a su fama superaron el millón de dólares.

Por ello, si alguien desea que los siete jóvenes realicen un concierto privado tendrán que desembolsar la suma de entre 1.3 a 5 millones de dólares para poder contratarlos.

No solo eso, pues, se debe pagar por adelantado a la empresa BigHit. Como parte del costo se incluye el pago a todo el equipo del staff que viajan con ellos, además de los integrantes de seguridad, ingenieros de audio, managers, estilistas, entre otros.

Coldplay y BTS en el video de la canción“My Universe”. (Foto: captura de video/ Coldplay)

¿QUIÉN ES LA OCTAVA INTEGRANTE DE BTS?

La misteriosa mujer que ha sido fundamental en la creación de los álbumes de BTS y ha deleitado con su voz en diversas canciones no es otra que Park Soo Hyun, mejor conocida como Adora. La joven artista coreana es una compositora y, desde 2016, es la única productora mujer de Big Hit, siendo recluida a través de la audición “2016 Next New Creator”.

¿QUIÉN SALVÓ A BTS DE DISOLVERSE?

Mientras “No more dream” fue el single con el que BTS debutó en 2013, “N.O” casi se convierte en la última canción de la banda conformada por V, Suga, Jungkook, Jin, RM, Jimin y J-Hope.

La agencia BigHit estaba a punto de quebrar, pero su CEO Bang Si Hyuk decidió confiar y apostar por ellos, que se suponía serían un grupo de rap. Luego del lanzamiento de su primer mini álbum “-O! RUL8,2?”, cuyo tema principal era “N.O” surgió la posibilidad de disolver la agrupación.

Debido a una fuerte crisis financiera, BigHit no podía asumir el costo de un grupo K-Pop, así consideró en disolver la banda y le ofreció a RM seguir una carrera en solitario. Sin embargo, él no abandonó a sus compañeros. Gracias a la decisión de su líder, BTS se salvó para alegría de ARMY.

De acuerdo a El Heraldo de México, el grupo incluso debía asumir el costo de los extras que aparecían en sus videos musicales, y comían en un restaurante sencillo y pequeño para aminorar gastos.

Incluso Jin tomaba cosas de su casa para ayudar a sus compañeros durante sus años de aprendices. Pero con el tiempo se consiguieron fama mundial y lograron acumular muchos éxitos gracias a sus canciones.

¿CUÁL DE LOS BTS FORMARÍA PARTE DE LA TEMPORADA 2 DE “EL JUEGO DEL CALAMAR”?

V es quien podría formar parte de la temporada 2 de “El juego del calamar”, en el caso de que se llegue a confirmar una nueva entrega de la popular serie de Netflix creada por Dong-hyuk.

Los seguidores de BTS han comentado que V tendría interés por estar en el elenco de la ficción surcoreana y que, en el concierto “Permission To Dance: On Stage”, lo habría dicho de alguna manera al imitar a Oh Il-nam, el anciano con tumor cerebral que conmovió al público.

De esta manera, más de un fan del grupo de Big Hit ha pensado que Kim Tae Hyung estaría perfecto para colocarse uno de los uniformes verdes, tomar un número e interpretar a un jugador desesperado que quiere alcanzar el premio de 45.600 millones de wones.

