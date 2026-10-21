La música criolla y la jarana serán protagonistas de una noche especial. Nahomi Chávez Solari llega este 21 de noviembre a Bianca de Barranco para presentar un show lleno de tradición, alegría, sentimiento y mucho sabor peruano.

Con 10 años de trayectoria artística, Nahomi ha desarrollado una carrera vinculada a la música criolla y afroperuana, recorriendo diversos escenarios y formando parte de importantes agrupaciones y proyectos culturales. Su experiencia incluye no solo la interpretación, sino también la dirección musical y el desarrollo de propuestas artísticas.

Trayectoria

Durante su trayectoria, fue integrante de la Agrupación Cultural África 70, participando en diferentes presentaciones y proyectos musicales. Posteriormente asumió la dirección musical de la agrupación Son Criollo, experiencia que le permitió ampliar su trabajo dentro de la escena musical.

También fue parte del programa televisivo “Yo Soy” en 2020, donde alcanzó el quinto puesto entre los participantes de la competencia. A ello se suman sus presentaciones como cantante del Ballet Afroperuano del Callao y del Ballet Folclórico de Lima, incluyendo actuaciones en el Teatro Segura.

Una nueva etapa artística

Actualmente, Nahomi Chávez Solari inicia una nueva etapa como artista independiente, apostando por continuar difundiendo la música criolla y llevar su propuesta a nuevos escenarios y públicos.

En esta nueva etapa, prepara una presentación especial en Bianca de Barranco, este 21 de noviembre, donde ofrecerá una noche dedicada a la música criolla y la jarana, con un repertorio pensado para disfrutar, cantar y celebrar nuestra música peruana. Entradas disponibles en Joinnus.

El espectáculo será una oportunidad para disfrutar de una artista con una década de experiencia y una propuesta que busca acercar la música criolla a las nuevas generaciones, manteniendo el espíritu festivo y tradicional que caracteriza a este género.