Nelly Rossinelli hizo un inusual gesto cuando un usuario le consultó sobre las imitaciones de ‘JB en ATV’ sobre el reality de cocina ‘El Gran Chef: Famosos’.

Durante una transmisión EN VIVO en su cuenta de TikTok, la jurado del programa de Latina TV conversaba con algunos seguidores y uno le consultó si había visto su imitación realizada por Gabriela Serpa. Notablemente incómoda, prefirió no opinar al respecto.

“ Este... Sí, sí he visto, pero bueno no voy a comentar nada. Si he visto la imitación del 9 (señal de silencio) ”, señaló.

