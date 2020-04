Nicola Porcella mostró su preocupación en medio de la pandemia del coronavirus que impide a muchos volver a sus trabajos. El ex chico reality, quien viene recaudando fondos para regalar canastas a los más necesitados, contó que no podía conciliar el sueño al ver a su pequeño hijo.

“Anoche no pude dormir por la ansiedad que tenía al verte a mi lado y no saber qué va a pasar. Cuando naciste me prometí darte lo que nunca tuve; ir a un buen colegio, ropa y zapatillas de marca, viajar, una casa grande, recogerte en un buen carro para que te sientas orgulloso de lo que estaba logrando”, escribió en su cuenta de Instagram.

Y es que según Nicola Porcella, todos estos lujos podrían terminarse en el futuro: “Hoy me doy cuenta que todo eso se va y que lo único que va a quedar es el amor que te demuestro día a día, el tiempo que compartimos juntos y esos abrazos interminables que nos damos. El futuro es incierto pero lo único seguro es que quiero ser un ejemplo para ti”.

“Cometí muchos errores por no escuchar a quienes me quieren, pero de eso se trata la vida de caer y levantarse y es lo que quiero que siempre tengas claro, que nadie te diga que no puedes hacerlo o que un sueño no se puede hacer realidad, por qué es falso, con empeño, constancia y dedicación todo se puede y es lo que quiero dejarte siempre presente”, agregó.

Asimismo, Nicola Porcella señaló que la situación es difícil para todos pero que su hijo le da fuerzas y lo motiva para seguir luchando:

“Solo te puedo dar las gracias por enseñarme a amar a alguien más que a uno mismo, por ser el súper héroe que me salvo de cada caída con un abrazo y diciéndome levántate. Hoy en día la situación es difícil para todos pero verte acá a mi lado me da fuerzas para seguir luchando por ser mejor para ti. Te amo hijito”.

