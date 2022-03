La modelo Nicole Faverón reveló que dio a luz a su segundo hijo, a quien llamó Arik, fruto de su matrimonio con Jonas Nitschack. La exMiss Perú compartió un video desde la sala de parto.

““La fuerza mas poderosa del universo es el amor”. Si ustedes me preguntan si tenia nervios antes de entrar a la sala de parto hace unas horas, debo decir que claro que si!”, escribió Nicole Faverón en Instagram.

“Nervios y miedo, o debería decir miedos, primero miedo al dolor de la jeringa entrando por mi columna vertebral para la epidural; miedo a que no me pongan suficiente anestesia y sentir el bisturí, miedo a que algo no esté bien con el bebé o a qué haya un contratiempo en la cirugía”, confesó la exparticipante de “Esto es guerra”.

Nicole Faverón reveló que ella misma grabó algunos momentos en su cesárea: “Pero por sobre todo eso sentía mucha adrenalina, fuerza y energía mezclado con la emoción y felicidad de conocer a mi bebé, tanto que pude grabar yo misma varios momentos que quedaron registrados para recordar por siempre uno de los dos mas importantes de mi vida y mostrárselo también cuando él crezca”.

“Cuando sientan miedo, refúgiense en el amor, amor a quienes mas aman, amor a lo que les apasiona en la vida, amor hacia ustedes mismos. Ahí reside toda fuerza y toda valentía”, se lee en la publicación.

Cabe resaltar que el matrimonio Faverón - Nitschack ya tiene una hija, quien se llama Kassandra y tiene dos años.

