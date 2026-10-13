Con más de 47 años de carrera musical, la orquesta de salsa más emblemática de Colombia y de América Latina, La Misma Gente, confirmó su retorno al país para realizar una gira por las distintas ciudades y discotecas de la capital.

La mítica orquesta que marco un antes y un después en la industria de la salsa, retorna con sus más grandes éxitos musicales como: Mira mi piel, Tú y yo, La Chica de Chicago, Palomas al Viento, No Hay Carretera, Llegaste tú, Porque Te Vas, Perfume de París, Llegó al Final, entre otros.

Jorge Herrera, líder y director musical de la agrupación, mediante un video en redes sociales, confirmó la llegada del grupo a la capital en el mes de noviembre.

La empresa encargada de su gira en el Perú, IS2EASY Entertainment, anunció que en las próximas semanas se estará dando a conocer las presentaciones oficiales del grupo, ademas para mayor información sobre la llegada y la gira de la agrupación se pueden contactar al 999 375 940.

“Regresamos a Perú luego de 16 años para realizar una gira por varias ciudades, sabemos que el publico peruano es salsero y que también tienen actualmente muchas voces femeninas representantes de la salsa. Vamos con un show totalmente renovado, con las canciones clásicas, que ya conocen y que las han hecho favoritas todos estos años, estamos muy emocionados por este regreso”, comenta Jorge.

A lo largo de su trayectoria, La Misma Gente ha consolidado un importante legado dentro de la salsa colombiana gracias a un repertorio que combina temas románticos y canciones bailables.

Su música ha trascendido generaciones y continúa formando parte de la historia del género, manteniendo vigente el estilo que ha caracterizado a la agrupación durante más de cuatro décadas. Con este esperado retorno, la orquesta busca reencontrarse con el público peruano y revivir los recuerdos de quienes han acompañado su carrera a través de sus canciones.