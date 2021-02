Camucha Negrete, actriz peruana que tenía una relación muy cerca a Osvaldo Cattone, reveló que el actor “amaneció muerto”. En entrevista con “Mujeres al Mando”, dijo sentir mucho dolor por el fallecimiento del productor argentino a los 88 años.

“Menos mal que se quedó dormido, menos mal que se ha ido dormidito, que no ha sentido la muerte. Ha dormido y ha amanecido muerto”, contó por el hilo telefónico.

Y es que poco se conoce sobre en qué circunstancias falleció Cattone.

“¿Cómo fue el deceso de Osvaldo?” , le preguntó Giovanna Valcárcel.

“Exactamente, no, pero yo he hablado con una persona de la casa y me ha comentado que ha amanecido muerto, no se ha dado cuenta”, comentó Negrete.

“Un hombre totalmente vital. Él sacaba energía de donde no tenía para hacer las cosas, te transmitía vitalidad”.

Cabe indicar que Cattone afrontó un grave cuadro de prostatitis aguda que lo llevó a permanecer varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de una clínica. En ese momento, logró recuperarse.

TE PUEDE INTERESAR