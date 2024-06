El ex Beatle, Paul McCartney, volverá a pisar suelo peruano para ofrecer un único concierto este 27 de octubre en el Estadio Nacional. A través de un video, el aclamado artista, que nos visita después de diez años, manifestó su alegría por reencontrarse con sus miles de fans peruanos.

¨¡Hola peruanos! No puedo creer que hayan pasado diez años desde nuestra última visita. Hemos querido volver a comunicarnos con ustedes desde entonces. Sé que nos vamos a divertir muchísimo. ¡La fiesta comienza ahora! Preparémonos para una gran noche de música, canto y baile. Nos vemos pronto”, señaló el artista británico, visiblemente emocionado por su reencuentro con sus fans peruanos

Paul McCartney lanzó su gira Got Back en 2022, completando 16 grandes espectáculos en los EE. UU. antes de realizar lo que el periódico British Times describió como el “mejor concierto de la historia” con su histórico set en Glastonbury en junio de 2022. En 2023, Paul realizó 18 espectáculos mientras la gira Got Back recorrió Australia, México y Brasil, y hoy luego de tanta espera lo trae a Sudamérica, y Perú no podría ser la excepción.

Las entradas estarán a la venta en Teleticket con un súper descuento con tarjetas Interbank los días 14 y 15 de junio.