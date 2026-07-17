Meticuloso y disciplinado. Así es Peter Román, periodista con más de 20 años de carrera. Como nativo de Acuario, es organizado y piensa mucho en su futuro. Ha determinado escribir cuatro libros antes de su novela. Hoy presenta “Santos & Pecadores”, su primer libro donde narra sus vivencias con personajes polémicos, como Magaly Medina y Vladimiro Montesinos; o los expresidentes Alberto Fujimori, Alejandro Toledo y Ollanta Humala. A todos los conoció reporteando.

- Se dice que hay que tener un hijo, sembrar un árbol y escribir un libro. ¿Cómo nace este primer libro?

Ya tengo los hijos y una planta de un metro que estoy buscando dónde sembrar. La idea del libro surgió hace dos años, cuando cumplí 50. Como tengo la idea de que viviré hasta los 100, sentí que estaba a mitad del camino y que debía hacer algo distinto tras 21 años en el canal haciendo lo mismo: escribir.

- ¿Por qué empezar con crónicas periodísticas y no con una novela?

Mi intención original era escribir una novela, pero me pareció muy osado empezar con una cuando solo se me conocía como reportero. Así que opté por lo que tenía a la mano: crónicas periodísticas con personajes con los que, sin querer, tuve exclusivas.

Tiene más de 20 años de trayectoria, actualmente trabaja en América Televisión.

- En el libro mencionas a personajes muy polémicos. ¿Qué historias podemos encontrar?

Hay varias. Cuento, por ejemplo, cuando tomé champán a solas con Magaly Medina justo cuando salió de prisión en Año Nuevo. También hablo del “ampay” a Wolfenson con Vladimiro Montesinos y aclaro el mito del “Avión parrandero” de Alejandro Toledo.

- Pero no todos los personajes son negativos en tu libro, ¿cierto?

Exacto. Quería aprovechar para contar historias de personajes positivos que tuve la suerte de descubrir, como Marino Morikawa o el Dr. Klaus-Dieter John del hospital en Curahuasi. Los metí “de contrabando” para que la gente los conozca, ya que son personas que hacen cosas buenas por el país y a veces están escondidas.

- ¿Cómo fue el proceso de escritura?

Me propuse hacerlo en un año y cumplí: empecé en septiembre del 2024 y terminé en septiembre del 2025. Escribía por las mañanas, ya que trabajo por las tardes. A veces anotaba ideas en WhatsApp o correos electrónicos mientras me acordaba de algo y los fines de semana juntaba todo para darle forma.

- ¿Fue difícil conseguir los testimonios de los protagonistas para el libro?

Fue complicado. Inicialmente quería entrevistar a todos, pero Fujimori falleció, Montesinos solo aceptó responder una pregunta y con Toledo nunca se concretó la llamada. Al final, decidí escribir de memoria y recurrí a Rosana Cueva, quien me permitió revisar las notas originales de los reportajes que hice en el canal. Al ver mis notas, los textos crecieron al doble porque empecé a recordar más detalles.

- ¿Por qué el título “Santos & Pecadores”?

Inicialmente iba a tener otro título, pero al ver el diseño y notar que había personajes “buenos y malos”, “ángeles y demonios”, surgió el nombre “Santos & pecadores”.

- ¿Qué sigue después? ¿Ya tienes planeada la novela?

Soy un hombre muy planificado. Este es el primero de cuatro libros que quiero publicar antes de llegar a la novela. En septiembre empiezo el segundo, que será una continuación de “Santos y pecadores”, que tratará sobre los expresidentes que cayeron, como PPK, Vizcarra, Merino, Castillo, Dina y Jerí. El tercer libro también tratará sobre temas de política; el cuarto abordará un tema totalmente nuevo, que no tiene relación con el contenido de los libros previos. Para el quinto libro ya vendrá la novela, que será un tema personal sobre mi vida desde la universidad, mi viaje a España y mis raíces en Piura.

- Hablando de Piura, ¿cuándo descubres tu talento para contar historias?

Creo que fue en la Universidad de Piura. Recuerdo que en un examen de crónica me pusieron 20, algo casi imposible, por contar una vivencia de mi infancia en Motupe. Ahí me di cuenta de que podía contar historias, pero solo si las había vivido; me cuesta mucho escribir sobre algo en lo que no estuve presente.

- Tienes una trayectoria larga en televisión, ¿cómo ves tu carrera ahora?

Tengo unos 30 o 31 años de egresado. Fui fundador de Canal N, pasé por ATV, donde conocí a mi esposa, y llevo 23 años en América TV. Siempre digo en broma que mi último libro se llamará “Si yo contara”, porque hay muchas historias que aún no se pueden decir. De momento, mi meta es seguir siendo disciplinado con la escritura, como decía Vargas Llosa: se necesita más que talento, disciplina.

ALGO MÁS

“Santos & Pecadores” está en las librerías El Virrey, Communitas, La Rebelde, Buscalibre, Dendrobooks y El Óvalo (Piura).