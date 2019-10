La modelo y empresaria de la moda, Pilar Gasca, visitó el Diario Ojo y tuvo una amena entrevista en vivo donde trajo lo último de su colección de ropa, la cual produce en el emporio comercial de Gamarra.

Pilar Gasca sorprendió al revelar que ella ya se casó con su novio Edwin Sierra, con quien ya tiene 3 años y medio de relación.

“Yo ya me casé y nadie sabe, se desmayan todos”, dijo Pilar Gasca, pero todo sería una broma. Sin embargo, ella dejó en duda si finalmente sí pasó a la fila de las casadas.

Pilar Gasca, novia de Edwin Sierra, afirma que fue tentada por un reality (FOTOS)

“Con Edwin estamos bien, tenemos 3 años y medio y el anillo va a venir cuando menos se imaginen. Yo creo que si estás con alguien, lógicamente, yo diría que sí, pero se va a dar en el momento. Ya tengo el anillo, lo tengo guardado”, detalló.

"Y si me pediría o ya me pidió, no creo que sea muy público, no soy de exponer mucho mis cosas, yo ya me casé y nadie sabe", agregó.

Pilar Gasca cuentan qué la enamoró de Edwin Sierra

Ampay llorando

Pilar Gasca contó que el ampay de Magaly Medina donde se le ve llorando solo fue parte de un engreimiento de ella, quien asegura llora por todo.

“Yo soy un poco engreída hay que admitirlo, no estoy muy expuesta a la televisión. Soy cáncer, somos super sentimentales, nos enamoramos mucho, con nuestra familia nos pegamos mucho, mi defecto es ser muy engreída porque lloro por todo”, afirmó.