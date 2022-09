Bartola, reconocida cantante criolla, estuvo como invitada en el programa Moloko Podcast donde habló sobre la población afroperuana. No obstante, la artista sorprendió al confesar que no se considera parte de ellos y explicó sus motivos.

Todo ocurrió, cuando Bartola explicaba el significado del poema ‘Me gritaron Negra’ de Victoria Santa Cruz. En ese momento, el periodista Carlos Orozco le preguntó si se consideraba parte de la cultura afroperuana.

¿Qué dijo Bartola?

“No, yo me considero peruana. Mis familiares que vivían en una hacienda y estaban marcados, ellos fueron eso. Yo ya nací en el Perú, mi mamá es más cholita que el olluco con charqui y mi papá un moreno bellísimo”, dijo Bartola en un inicio.

En esa línea, la Bartola explicó por qué no se siente identificada con la cultura afroperuana: “Aquí el negro peruano se flagela mucho porque se siente segregado, arrinconado y se ponen unos sticker que no estoy de acuerdo. Aquí el valor agregado te lo das tú con tu trabajo y con todo lo que quieras avanzar en la vida”.

Bartola: “No me des un premio por el color de mi piel”

Más adelante, la criolla contó que ha rechazado algunas premiaciones debido a que uno de los motivos para se los den son por el color de su piel.

“Cuando me dicen que me van a dar un premio por ser una negra destacada, yo digo por qué no me dan un premio como ser humano que ha trabajado por lo que quiere y se ha esforzado y lo ha logrado, no me des un premio por el color de mi piel porque eso no quiere decir nada . No estoy de acuerdo, deberíamos dejar esas tonterías porque cada vez nos separamos. Pero cuando necesitamos del cholito, del blanquito, del zambito, vamos y lo buscamos. ¿Por qué no somos más perseverante con lo que decimos?”, expresó la cantante.

“Yo me he enojado muchísimo con la premiación a los negros percusionistas que tocan el cajón. Tenemos chicos increíbles que tocan el cajón, pero no son negros y son baluartes del cajón. Y por qué no les vas a reconocer los méritos, ¿Por qué no son negros? No me parece”, finalizó.

