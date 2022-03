Christian Domínguez confirmó hace poco que su expareja, Isabel Acevedo, no le permitía ver a su hijo Valentino, fruto de su relación con Karla Tarazona. El cumbiambero recordó ese episodio y dijo que no le perdonaría que le haya intentado alejar de su pequeño.

“Yo perdono a algunas personas, no soy rencoroso, pero sí digo que eso (perdonar a Isabel Acevedo) no va a pasar, porque coincido que hay cosas que tú nunca vas a olvidar. Es una decepción muy grande”, comentó el cantante en el programa ‘América HOY’.

¿Qué respondió Isabel Acevedo? La popular ‘Chabelita’ no negó lo dicho por su ex, Christian.

“Yo sé que hice las cosas bien y eso queda en mi. [¿Tú no serías capaz de alejarlo de su hijo?] Yo no quiero tocar ese tema, no te voy a decir ni sí ni no, es un tema del pasado y si él quiere tocarlo es su problema”, se defendió la bailarina.

Isabel Acevedo no fue criada por su padre biológico

De otro lado, Isabel Acevedo reveló que su padre biológico no la crio: “Yo no fui criada mucho tiempo por mi padre biológico. Yo tengo un padre al que yo lo considero ‘mi papá' porque él fue quien me crio”.

