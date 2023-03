La actriz Karina Jordán se sinceró en una entrevista con un diario local y habló por primera vez sobre la relación a distancia que mantiene con el también actor Diego Seyfarth, su esposo desde junio de 2022. Seyfarth radica en Alemania desde hace varios años y ella tiene que estar viajando frecuentemente al país europeo para visitarlo.

En diálogo con Infobae, la influencer contó que es “bien difícil” llevar un romance a miles de kilómetros, sin embargo, señaló que ya está acostumbrando a esta vida nómada.

¿Qué dijo Karina Jordán sobre su relación a distancia con Diego Seyfarth?

“Ya llevamos un año así. Al inicio fue difícil porque a mí no se me permitían estar en Alemania más de 3 meses, no tenía la visa, tenía que sacar los papeles y aprender el idioma. Pero, ya me acostumbré. Sí se puede yendo y viniendo”, dijo en una reciente entrevista.

Asimismo, habló sobre sus planes para agrandar la familia con el guapo galán de telenovelas. “Todavía no, no lo hemos pensado para nuestro presente. Claro, podría salir embarazada en cualquier momento, pero planificándolo”, declaró.

“Ahorita todavía estoy aprendiendo el idioma, vieron otras cosas. Ahorita es un poco complicado pensar en salir embarazados, si salimos está bien, pero no está en nuestros planes”, añadió.

¿Cuándo se casaron Karina Jordán y Diego Seyfarth?

La actriz Karina Jordán se casó con el también actor Diego Seyfarth el sábado 25 de junio de 2022 en una ceremonia de ensueño.