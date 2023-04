Yessenia Villanueva , hija del reconocido comediante Pablo Villanueva ‘Melcochita’, intenta superarse en Estados Unidos, país al que viajó de manera ilegal y está a la espera de su juicio en el mes de mayo de 2023, donde corre el riesgo de que la deporten a Perú.

Ella se comunicó con ‘Magaly TV La Firme’ donde contó que permanece en New Jersey encontró un trabajo en una tienda donde vende pelucas y cosas de belleza.

“Estoy viendo mudarme a Florida con Susan, buscar nuevas oportunidades porque aquí el trabajo está difícil” , comentó la hija de Melcochita.

Yessenia lamentó que no esté cumpliendo su ‘sueño americano’ y hasta evalúa retornar al Perú.

“Como lo dije antes, a veces el sueño americano no es como uno lo piensa. Acá uno se sufre demasiado porque no hay trabajo. Tengo una amiga que vino con sus hijos, gastaron tanto dinero y los deportaron. Yo le digo a las personas que piensen bien, porque te juro que si yo tuviera el dinero que invertí para venir aquí (EE. UU.), yo me quedaba en Perú porque tú sabes que yo soy supertrabajadora. Yo tenía mi casa, mi moto” , señaló.

Cabe recordar que Yessenia Villanueva decidió mudarse a Nueva Jersey, junto a su hermana Susan, con el fin de buscar un mejor futuro, pero las cosas no le han salido como esperaba.

