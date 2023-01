La expareja de Lesly Águila, Franck Mendoza, gritó su amor por Karla Gálvez, exesposa de Miguel Trauco, y recibió burlas de parte de los seguidores, quienes le recordaron el romance que tuvo con la cantante de Corazón Serrano.

“Amor de mi vida, Te amo para siempre”, escribió Franck Mendoza en Instagram junto a una foto en la que aparece con Karla Gálvez. “Corazón mío, hoy quiero decirle al mundo que sin lugar a dudas volveremos a encontrar ha sido y será lo mejor que me ha pasado en la vida, GRACIAS por todo el amor que me das, y hacer de mis días los mas felices. TE AMO CON LOCURA mi amor bonito”, respondió la ex de Miguel Trauco.

“Así le decía a Lesly Águila”, se burló un usuario.

Franck Mendoza no se quedó callado y defendió su relación con Karla Gálvez: “deberías superarlo , así como todos ya volteamos la página y cada quien hace su vida deberías superar todo ! Y decía se escribe con C ! Bendiciones y se feliz como lo soy yo con @karlita.galvezf o no mi vida hermosa”.

La exesposa de Miguel Trauco también sacó las garras por su relación: “ay mi cielito no hagas caso a comentarios entupidos, somos felices y esos es lo que importa mi vida entera. TE AMO mi novio bonito”.

Foto: captura Instagram @franckmendozaaguilar

