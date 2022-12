Magaly Medina perdió los papeles con Jonathan Maicelo en la entrevista realizada en ‘Magaly TV La Firme’, el 1 de diciembre. Y es que la ‘Urraca’ quería hacerle entender al exboxeador que estaba excediéndose al hacer pelear a los asistentes de una discoteca por unas botellas de licor.

Sin embargo, antes de llegar al tema central de debate, Magaly y Maicelo iniciaron su conversación riéndose y burlándose uno del otro, de manera mutua.

La periodista comenzó diciéndole a Maicelo que fue el ‘caramelito’ de Samantha Batallanos, con quien fue ampayado besándose en su gimnasio. “Yo no voy a hablar de mujeres” , fue la contundente respuesta del deportista.

Magaly insistió con el tema y recordó que la modelo no solo se besó con él, sino también con Duilio Vallebuona: “lo que pasa es que tu amor propio, tu ‘macho’ que tienes dentro no te permite aceptar que ella jugó con ustedes dos, en vez de que tu jugaras con ella, es al revés”.

Maicelo no se quedó callado y prefirió seguirle la corriente: “Perfecto, lo que tú digas es”.

Su respuesta incomodó a Magaly quien le dije que solo su esposo Alfredo Zambrano no le discute nunca. “No me sigas la cuerda como si yo fuera tonta, no me gusta, a mi me gusta que los hombres me respondan de manera inteligente, no que me digan ‘lo que tu digas’, no, eso solo lo dice mi esposo” , comentó Magaly.

Esto fue aprovechado por Jonathan Maicelo para burlarse de Magaly y de su esposo el notario: “ahh es inteligente entonces, muy inteligente [Pero tú no eres mi esposo eres mi entrevistado] Qué voy a hacer tu esposo, nica pues Magaly, me mato, me suicido”.

