No se calló nada. Melissa Klug rompió su silencio y se refirió a la cercana relación que vive con sus hijos y también las disputas con Jefferson Farfán. Sin embargo, no se esperó ser consultada sobre el completo rechazo que le tiene a Yahaira Plasencia.

Todo se dio durante la última edición del programa “Estás en todas”, cuando la influencer conversó con Choca Mandros del padre de sus dos últimos hijos y los distintos enfrentamientos públicos que han tenido a lo largo de los últimos años.

En ese sentido, el conductor de América TV no dejó pasar la oportunidad para preguntarle si es que alguna vez había visto a la salsera personalmente, quien también recordó el día en que fue parte de “El Gran Show” y tuvo que bailar una canción de la cantante peruana.

“No la conozco, nunca la he visto, no sé. Si es que la veo en la calle, no creo que la vea en la calle porque no frecuentamos los mismos lugares” , expresó tajante la pareja de Jesús Barco.

TE PUEDE INTERESAR