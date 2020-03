La conductora de América Espectáculos, Rebeca Escribens, respondió ante los halagos que le ha hecho Rodrigo González “Peluchín”, pues este considera que es la única de América Televisión que dice las cosas como son.

Ante ello, Rebeca Escribens envió agradecimientos. “Se agradece. Siempre soy loca, así que cuídense. Las cifras me respalda hasta ahora afortunadamente, así que hay que disfrutarlo porque nada es eterno”, dijo.

Eso sí, Rebeca Escribens dijo que ella es responsable de lo que dice y hace, por lo que es muy cautelosa y respetuosa con todos.

“Con los años me he dado cuenta que debo hacerme responsable de las cosas que hago y digo, siempre me hago responsable y creo que esa es la responsabilidad que deben tener todos los comunicadores”, acotó.

Sobre la forma de ser de otros conductores que se lanzarían opinando sin tener respeto, Rebeca Escribens dijo: “Me interesa tres pepinos lo que haga el resto. Cada quien tiene su educación, su formación, sus principios, su moral. A mí me educaron de otra manera y lo que me preocupa es mi trabajo. Lo que haga el resto no me interesa”.

Recordemos que Rodrigo González ha dicho que se mata de risa con lo que dice Rebeca Escribens en la televisión.

VIDEOS RECOMENDADOS

Ethel Pozo no teme que Rodrigo González pueda tener un programa en la mañana

Ethel Pozo no teme que Rodrigo González pueda tener un programa en la mañana -DIARIO OJO

TE PUEDE INTERESAR