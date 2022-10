La tarde de este viernes 14 de octubre de 2022, Rodrigo González se refirió a las críticas que que recibió María Pía Copello por el vestido que utilizó durante un evento internacional. En esa oportunidad, el conductor de ‘Amor y Fuego’ soltó toda su artillería contra el influencer de la moda Niño Peñaloza, quien aseguró que el look de la exanimadora infantil no fue “elegante” y no iba de acuerdo “para su edad”.

“No me parece elegante y no me parece para su edad. Es demasiado atrevido, ella es una señora, por más que sea tiktokera, creo que hubo un exceso en esa abertura, a mi parecer ”, dijo Niño Peñaloza sobre la exconductora de TV.

¿Qué dijo Rodrigo González sobre Nino Peñaloza?

Ante ello, el popular ‘Peluchín’ se mostró totalmente en desacuerdo con Nino Peñaloza y disparó: “Con todo cariño Nino Peñaloza, por mucho de moda que te dediques, tú bien ‘Peter Pan’ eres y el que se viste como chibolo, hace años, eres tú, aprendamos a ubicarnos. Ese comentario de señora mojigato de Niño Peñaloza, me parece que le tiene cólera por algo, siento que le tiene cólera por algo, él sabrá por qué. Ese comentario sentí que tenía un venenito que no tiene nada que ver con el vestido” .

“No tiene nada que ver que yo tengo simpatía con María Pía, hay muchas que no me pueden gustar y lo diría o se le diría a ella, pero me parece que ese vestido le queda espectacular, ese vestido es espectacular, agregó.

TE PUEDE INTERESAR