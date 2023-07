Gabriela Herrera decidió romper su silencio y comentó que se viene relanzando como cantante, luego de dejar en pausa sus proyectos por formar parte de distintos programas de televisión. Y es que la también bailarina sorprendió a propios y extraños al revelar que varios futbolistas peruanos le habrían coqueteado por redes sociales.

“Me estoy relanzando como cantante, porque por temas de la televisión lo dejé en stand bye y a mí me gusta que un proyecto sea trabajado al 100 %, soy muy perfeccionista en eso”, comenzó diciendo en exclusiva para Diario Ojo.

Por otra parte, la exchica reality señaló que actualmente se encuentra soltera y sin compromiso, pero se sinceró y señaló que varios ‘peloteros’ la habrían buscado para salir o tener un encuentro mucho más privado.

“Varios. Tengo una selección completa en el celular. Que les haga caso ahí está el problema. Me mandaron varios mensajes, pero los dejo en visto. No van conmigo. Ya dejaron de escribirme porque ya saben cómo pienso”, manifestó.

Gabriela Herrera revela que sufrió de bullying

La modelo y cantante, Gabriela Herrera, contó en exlusiva para diario Ojo, que cuando aún era escolar, sufrió bullying por parte de sus compañeros y compañeras.

“La mayoría que estamos en el medio de la TV o el show, hemos crecido muy distinto. Incluso, los profesores, con sus comentarios influían para que otras personas se burlen (...) Los niños creen que es un juego, pero a veces son muy crueles, me trataron de empujar de las escaleras, me jalaban el cabello. No soy agresiva, pero sí respondona”, sentenció.

TE PUEDE INTERESAR