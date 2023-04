Ana Gabriel es una de las cantantes mexicanas más exitosas e importantes del todo los tiempos. Sin embargo, la interprete recientemente se ha visto en vuelta en polémicos arranques de ira y está vez no se desquitó con el público, sino con una vestuarista a la que llamó la atención fuertemente.

La cantante volvió a estar en el ojo de la tormenta por los comentarios que tuvo contra una vestuarista. El incidente se produjo tras finalizar una transmisión en vivo o es lo que ella creía pues el live aún seguía activo y miles de personas quedaron impactadas por las duras palabras de Ana Gabriel contra su asistente.





Ana Gabriel regaña a vestuarista

Ana Gabriel decidió hacer un live en Instagram para compartir unos momentos con sus fans mientras que ella se maquillaba, hasta ese momento todo ocurría con normalidad hasta que la cantante mencionó que terminaría el enlace pues iba a levantarse. Cuando termino de decir eso se escucha un fuerte “okey” desde el otro lado de la habitación por parte de una vestuarista que pensó que la famosa cantante le hablaba a ella.

La inocente respuesta de la asistente desató la molestia de Ana Gabriel quien la regaño. “Diana estás contestando y yo estoy hablándole a la gente, le estoy hablando a la gente y tu contesta, le estoy diciendo a la gente ahorita regreso y “okey” me dices tú. ¿Nomar no te dijo que estoy grabando, que estoy en vivo? Malamente no te lo dijo, te tiene que prevenir”, se le escucha decir a la cantante mientras terminaba de maquillarse.









