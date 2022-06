Durante la reciente edición de ‘Porque hoy es sábado con Andrés’, el conductor Andrés Hurtado le contó a sus televidentes que la celebración del ‘Día del Padre’ que se festeja este domingo 19 de junio en nuestro país no es de su interés.

El padre de las influencers Josetty y Gennesis Hurtado reveló que pasará solo el ‘Día del Padre’ y señaló que las fechas importantes se celebran todos los días.

“Yo te voy a decir de lo que pienso del Día del Padre. A mí no me interesa ni el Día del Padre ni el Día de la Madre ni los cumpleaños. El Día del Padre, el Día de la Madre, el Día de la Amistad es todos los días”, comentó en un inicio.

“Yo por ejemplo la paso solo como un perro tirado, simplemente me voy a levantar. El Día del Padre son todos los días de nuestra vida, yo no lo voy a desear nada a nadie, no me interesa”, agregó.

