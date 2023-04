Bruno Ascenzo , de 38 años años de edad, celebró sus 10 años de relación sentimental con el cantante Adrián Bello. El actor y productor de cine dedicó un conmoedor mensaje a su pareja por su décimo aniversario.

El recordado protagonista de la novela noventera ‘Travesuras del Corazón’, confesó que atravesó una serie de obstáculos juntos a su novio, pero lograron superarlos juntos.

“10 años. Una década de risas y llantos, esquivando obstáculos, abriendo caminos, inventando reglas. El mejor regalo para despertar todos los días con una sonrisa. Mi Bello amor. Gracias por querer - y seguir queriendo - caminar juntos. Por 50 más” , fue su romántico mensaje.

El músico peruano no se quedó atrás y también dedicó conmovedoras palabras para su compañero de vida:

“Creo que escribo tantas canciones de amor porque por mucho tiempo pensé que no llegaría a experimentar algo verdadero . Una parte de mi se creyó el homofóbico cuento que eso no me correspondía en esta vida. Ahora que van 10 años de subidas y bajadas, ataques de risa y de lágrimas, sueños ganados y perdidos, mudanzas, gatos y miles de experiencias más junto a mi mejor amigo y compañero de vida. Pienso: no existe algo más verdadero que esto. Esto es amor”.

Decenas de actores del medio felicitaron a la pareja y les desearon que estén juntos muchos años más.

“Me dan esperanza, los quiero mucho”, escribió Gisela Ponce de León; mientras que Wendy Ramos acotó: “Qué amorcitos!!! Los quiero muuuuucho”.

“Felicidades guapos”, comentó Giovanni Ciccia. Por su parte, Fiorella Cayo agregó: “son increíbles, los dos”

¿Quién es Adrián Bello, el novio de Bruno Ascenzo?

Adrián Bello nació en el año 1991. Es un cantante y compositor peruano de música soul pop en inglés. Al principio, pretendía convertirse en comunicador, por lo que estudió un máster en fotografía, pero su amor por la música hizo que finalmente se dedicara de lleno a este arte.

