La conductora de televisión, Lesly Castillo, compartió unos días después de su boda un video de su fastuoso vestido de novia. Este dejó en evidencia que fue una prenda bellísima, hecha solo para ella, tal como lo soñó y solo fue para su matrimonio civil.

“Este fue mi vestido de civil fue creado por la diseñadora @fianceenovias le dije quiero elegante ,sensualidad y sofisticación todo lo qUE le pedí fue plasmado y este fue el resultado”, escribió Lesly Castillo.

Al ver el video, no pudo evitar que sus seguidores comenten al respecto y fue una usuaria que le cuestionó por qué no publica fotos con su vestido de novia junto a su esposo. A esto, Lesly Castillo no se calló y respondió.

“Y dónde está tu esposo?? Porque la toma de fotos estás sola?? Yo pienso que solo modelaste el vestido jaja”, fue el comentario que recibió, pero Lesly Castillo escribió: “@umbelinq tengo exclusividad”.

Seguidamente, otros usuarios cuestionaran que Lesly Castillo se haya casado solo por el dinero, sin embargo ella no ha respondido.