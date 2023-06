Rodrigo Cuba y Ale Venturo están en boca de todos desde que anunciaron su separación hace poco más de una semana, desde ese momento ambos se habrían mandado una serie de indirectas a través de sus redes sociales. Sin embargo, en las últimas horas surgió e rumor de que el futbolista estaría intentado reconciliarse con la madre de su última hija, y en ese sentido le habría dedicado una supuesta canción de amor a su ex pareja.

Los rumores de una posible reconciliación se dieron luego de que las cámaras de Magaly Medina captaran a la ahora expareja salir de una entidad bancaría, ambos evitaron declarar a la prensa y abordaron carros separados para marcharse del lugar, pero las recientes publicaciones del pelotero levantarían muchas sospechas por la letra de las canciones que publica.

¿Rodrigo Cuba dedicó una canción de amor a Ale Venturo?

Hace algunos minutos, el futbolista de Sport Boys compartió un corto video en el que nuestra la radio de su camioneta, pero el detalle que llamó la atención de todos son las románticas letras que suenan en el fondo de la historia de Instagram.

En e clip se puede escuchar un fragmento de la canción ‘No se va’ de Morat, el futbolista comparte unas curiosas estrofas en las que se da entender que no olvida un amor y que espera que este regrese. “ Quédate otra vez, quédate toda la noche, quédate otra vez, quédate más de las doce, quédate otra vez que mi corazón no olvida, un amor así no se olvida y no se va ”, se puede escuchar en el video. ¿Será una indirecta para Ale Venturo?

