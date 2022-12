El actor Alfonso Herrera no será parte de la gira internacional que RBD anunciaría en el mes de enero, pese a que no solo fue protagonista de la telenovela juvenil Rebelde, sino que fue parte del exitoso grupo mexicano entre los años 2004 y 2008.

Luego que Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez anunciaron su regreso a los escenarios en el año 2023, Alfonso Herrera apareció en Twitter promocionando una ONG: “Si eres rebelde y no sigues a los demás... Te invito a donar a una buena causa”, señaló el actor.

Esto generó que miles de fans de RBD cuestionaran sin piedad a Alfonso Herrera, pues utilizó a la banda para promocionar su proyecto, pero no será parte del tour del reencuentro: “Con la gira de RBD podrías donar más, pero no quieres, así que mejor dale promoción al video con otra frase que no incluya al grupo al cual no quieres pertenecer”, “eso qué, caes mal, no tienes derecho a mencionar a un rebelde si tú no lo eres”, “me amargas, hubieras hecho la gira con RBD y todo lo que ganas lo puedes donar a esa organización”, fueron algunos de los mensajes.

Otros usuarios pidieron a ‘Poncho’ Herrera que acepte estar en la gira por última vez: “¿Qué tan difícil es ser parte de algo que fue hermoso? Sabemos que te encanta la actuación, solo métete en el personaje de Miguel, danos la oportunidad que no tuvimos”.

Sin embargo, los usuarios no dejaron de llamarlo “egoísta” y “malagradecido” por su radical decisión.

Al respecto, el periodista Samuel Suárez informó: “La intensidad de las fans de RBD en el mundo al saber que el popular Poncho no será parte de este tour”, señaló en Instarandula.

Por su parte, el popular ‘Samu’ pidió que el concierto se haga en el Estadio Nacional y que se haga una venta responsable de entradas, para evitar los problemas con los revendedores y las estafas que se vieron en los conciertos de Daddy Yankee y Bad Bunny: “Feliz, feliz, estoy seguro que con muchas ratujas nos vamos porque tiene que ser en el Nacional, de todas maneras, las 4, 10, 20 fechas que hagan en Lima, de todas maneras estaremos. En particular marcó bastante mi adolescencia las canciones, todas, feliz, feliz, un concierto que al menos yo sí pagaría por ver, así no esté el chico Alfonso, no importa, no importa, con los 5 suficiente, ponme a Anahí, Dulce María y a la otra, y yo happy (feliz)”.

