Destacados representantes de la industria musical peruana se reunieron este viernes para promover la creación de canciones originales y generar nuevas oportunidades para los artistas nacionales, con el objetivo de que el próximo éxito internacional nazca en el Perú.

La iniciativa nace por impulso de Alfredo DiNatale, Carolina Merino y Sebastián Morales-Bermudez, quienes vienen articulando este proyecto a través de Hits Perú y Operación Hits, con la mentoría del reconocido productor musical Sergio George, responsable de numerosos éxitos internacionales. La propuesta busca reunir a los principales actores del sector y fortalecer la creación, la difusión y la proyección de la música peruana.

“Hemos venido a demostrar que la industria musical peruana puede sentarse en una misma mesa, ponerse de acuerdo y empezar a construir un futuro en común”, señaló Alfredo DiNatale, quien destacó la unión de artistas, productores, compositores y empresarios alrededor de una visión compartida.

“El Perú tiene talento, creatividad, identidad y una enorme riqueza musical. Lo que necesitamos es seguir generando oportunidades, fortalecer nuestra industria y construir una plataforma que conecte el talento con las herramientas necesarias para crecer y llegar cada vez más lejos”, agregó.

Durante el encuentro, el diputado Diego Bazán Calderón presentó propuestas legislativas orientadas a fortalecer la presencia de la música nacional en la industria. Una de ellas plantea que los conciertos con artistas internacionales incorporen a artistas peruanos como teloneros y les paguen por su participación, con el propósito de facilitar su acceso a nuevos públicos y generar mayores oportunidades profesionales. Según la propuesta difundida, el incumplimiento podría dar lugar a multas de hasta el 10 % de lo recaudado por el espectáculo.

Asimismo, se expusieron iniciativas para elevar del 10 % al 30 % la presencia de contenido musical nacional en la programación radial, como parte de las medidas destinadas a ampliar la difusión de las producciones peruanas y generar mejores condiciones para su desarrollo.

Para DiNatale, estas propuestas forman parte de las acciones concretas que busca impulsar Hits Perú. “No queremos quedarnos solamente en el discurso. La presentación de las propuestas legislativas vinculadas al ‘telón’ y a la pauta radial forma parte de esa conversación que necesitamos abrir como industria: cómo generar mejores condiciones para nuestros artistas, compositores y productores, y cómo ampliar los espacios para que la música peruana sea escuchada y valorada”, sostuvo.

Entre los asistentes al evento destacaron figuras de la industria musical como Sergio George, Leodan Guerrero, Estanis Mogollón, Iván Cock, José Agüero, Julie Freundt, Manuel Meza, Camilo Vega, Mario Melgar, Eduardo Poppe, Gonzalo Calmet, Paco Samillán, Pedro Callán y Rodrigo Revoredo, entre otros representantes del sector.

Asimismo, participaron representantes de la Cámara de Diputados y APDAYC. En representación del Poder Legislativo asistió el diputado Félix Chang, quien acompañó a Diego Bazán Calderón en la presentación de las propuestas legislativas vinculadas al fortalecimiento de la industria musical nacional.

La iniciativa busca convocar a autores y cantautores de todo el país para impulsar la creación de canciones originales, fortalecer la industria musical peruana y consolidar un ecosistema capaz de llevar sus composiciones hacia nuevos públicos y mercados internacionales.