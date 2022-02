No pudo más. Cansada de ser perseguida por las cámaras Magaly Medina y ante la noticia de que su expareja daría algunas declaraciones del por qué Ducelia habría estado llorando desconsoladamente el primer sábado de febrero cerca a una discoteca, la ‘chica reality’ contó toda su verdad en Instagram.

Domingo Salas, expareja de Ducelia Echevarria, estaría brindando declaraciones para Magaly Medina, explicando el por qué la modelo habría estado llorando desconsoladamente el sábado pasado y según él, sería porque su actual pareja la tiró al suelo y le quiso quitar la mascarilla, lo que despertó un escándalo en redes sociales durante todo el día.

Ante los avances de Magaly, Ducelia aclaró en ‘Instagram’: “Ante las declaraciones que van a salir en el programa de Magaly. No he tenido conversación alguna con mi expareja Domingo Salas, eso es falso y no sé con quién habrá hablado y qué historia tendrá inventada”.

La modelo además pidió que respeten su privacidad, ya que sería la primera vez que la habrían estado siguiendo todo el día tratando de conseguir declaraciones de ella: “Pido respeten mi tranquilidad y mi vida privada por favor. Todo el día he recibido acoso por parte de ese programa. También afectando a mi menor hija sin ningún mínimo respeto”.

Ducelia señaló que mostraría un video como prueba del acoso del que está siendo víctima y que estaría afectando a su menor hija, además mencionó a Jhonatan Lara, quien sería el reportero de ‘Magaly TV La Firme’, quien la estaría siguiendo.

Todo esto está pasando horas antes de que salgan las declaraciones de Domingo Salas, quien sabría el por qué Ducelia habría estado llorando el sábado pasado mientras un joven la abrazaba por la espalda.

