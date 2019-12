Entrevista a Ricardo Morán

¿Cómo fue tu infancia? Muy feliz. Mi papá ya falleció, pero él y mamá - Vladimir y Ana María - eran jóvenes cuando mis hermanos y yo éramos niños. Uno de los recuerdos más bonitos que tengo es que salían a la calle a jugar matagente conmigo y mis amigos. Mi papá me enseñó a montar bicicleta, me construyó un monopatín. Mi motivación para ser papá viene de esa época, quiero ser para mis hijos, lo que mis padres fueron para mí. Quisiera jugar matagente con ellos algún día. (Risas)

Ricardo en la adolescencia, ¿cómo era? Era muy retraído, estaba en un colegio solo de hombres y el énfasis eran los deportes, las chicas, las fiesta; y yo no compartía ninguna de esas aventuras, era más bien intelectual. Recién después, cuando asumo mi sexualidad a los 20, empiezo a vivir una vida un poco más plena.

A tu familia la definirías como... Amorosa y una familia que valora la independencia de los demás. También aventurera. Con mis padres hemos recorrido todo el Perú en automóvil.

¿Qué fue lo más duro que te ha tocado vivir? La muerte de mi papá, falleció en un accidente de tránsito. La próxima semana se cumplen 6 años de su partida.

¿Cuánto cambió tu vida desde la llegada de Emiliano y Catalina? Me obligó a ser una mejor persona. Los niños aprenden del ejemplo y no quería que conocieran a la persona que era antes. Estoy en un proceso de cambio.

¿Y sobre el amor, qué nos cuentas? Estoy completamente soltero, es más, parece que ser papá a alejado a todos los pretendientes. No es el momento para concentrarme en eso; entre mi trabajo y mis hijos, tengo bastante. Y es difícil decirle a una persona: “oye, ven, te invito a ser el número 3 en mi vida, después de mis hijos y mi trabajo”. Pero me encantaría enamorarme, me encantaría.

¿Quieres tener más hijos? Pregúntamelo cuando estén un poco más grandes, porque ahora te diría que no; tengo mellizos, es bien difícil manejarlo. De repente más adelante, aunque voy a estar más viejo y quizá no me sienta tan preparado para tenerlos.

¿Cómo es tu carácter? A mí me gusta mucho el orden y el control, pero no soy una persona muy ordenada, yo mismo me saboteo. Soy muy estricto, incluso a veces conmigo mismo, más de lo que creo que me conviene, pero eso ha hecho que las cosas, de una u otra manera, funcionen. Y algo que muy poca gente conoce es que yo soy muy cariñoso y quiero transmitirles eso a mis hijos, quisiera que ellos también sean muy cariñosos.

¿Eres exigente en el amor? Lo he sido y creo que no me ha ido bien. Tengo que confiar más y darle más independencia a cualquier persona que se quiera relacionar conmigo. Esa es mi lección, lo que tengo que aprender todavía.

¿Te arrepientes de algo? De no haber tenido a mis hijos antes, para que mi papá los conozca. Mi papá era un excelente abuelo y hubiera adorado a Emiliano y a Catalina.