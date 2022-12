Rodrigo González no dudó en responderle con todo a Gian Marco Zignago, quien le envió varios dardos durante un concierto en Trujillo, en medio de la polémica que se creó hace algunas semanas atrás por el mal trato que tuvo hacia un reportero de “Amor y Fuego”.

“Seguramente hagamos lo que hagamos, el rubro de espectáculos le apesta. Además, se sienten superiormente intelectuales al resto cuando denigran (...) Esa actitud no va, esas formas no van, por más que te excuses. Yo creo que una persona sensata no lo va apoyar”, comenzó diciendo.

En ese sentido, el popular ‘Peluchín’ criticó al cantante peruano por arremeter contra los programas de espectáculos. “Tú sigues ahí con el odio, acordándote. ¿No puedes cantar tranquilo? Nosotros estamos en Puerto Palmeras pasándola bomba, pero tú... Ya pasó, ya hiciste el chongo, contestaste al teléfono, pasó una semana y sigues con eso, parece que te gusta, ¿quieres seguir perdiendo seguidores?”, agregó.

Por otra parte, Rodrigo lamentó bastante que uno de nuestros artistas esté haciendo ese tipo de show sobre los escenarios. “Lo peor de todo es que nos echa la culpa a nosotros. ¿A quién le puedes caer bien haciendo esto? Caes chinche, vas a perder un montón de seguidores porque tú te lo estás haciendo despacito y con mala letra”, finalizó diciendo la figura de Willax TV.

