Rodrigo González “Peluchín” no pudo evitar opinar sobre el nuevo “retoquito" que se habría hecho Yahaira Plasencia en los labios.

“Parece que le ha picado una abeja. Si nunca en tu vida le has visto a la Yahaira, me parece que está bien hecha”, dijo Rodrigo González “Peluchín” en su programa “Amor y Fuego”.

Fiel a su estilo también se burló y agregó: “Le ha dicho: Jefri no me extrañes y se ha puesto todo. Yahaira ten cuidado que se te vaya de las manos, pero no la veo en plan triller”.

Rodrigo González le recomendó no hacerse más retoques en la cara, pues para él estaría perfecta. “No aceptes más canjes, entiendo que todos te ofrecen todo, pero no aceptes todo y menos a la vez”.

Por su parte, Gigi Mitre agregó: “Ella no tiene ni 25 años y mira todas las vainas que se ha hecho”.

